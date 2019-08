Deltakerrekord på ny messearena: 28.00 besøkende

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Det melder messearrangøren, og viser til besøkstallene for 2019:

* Tirsdag: 6.952

* Onsdag: 8.774

* Torsdag: 8.557

* Fredag: 3.811

Prosjektleder Kari Steinsbø og daglig leder Kristian Digre kan se tilbake på fire hektiske dager på messeområdet i Trondheim. Nesten 700 utstillere har jobbet utrettelig for å Aqua Nor til en stor suksess – 40 år etter at den første messen ble arrangert.

– Vi blir lagt merke til Som den største deltakeren på Trøndelagsstanden har næringslivet fra Namdalskysten et godt utgangspunkt for nettverksbygging.

– Utstillerne har også registrert at det er mange som har tatt turen, og de forteller meg samtidig at det er relevante mennesker som kommer innom standen. I tillegg har mange merket seg at mange av de som kommer innom er internasjonale besøkende. Alt dette stemmer godt med vårt mål om å være et internasjonalt utstillingsvindu for oppdrettsteknologi og næringas viktigste møteplass, sier prosjektleder for Aqua Nor, Kari Steinsbø.

Messas nye daglige leder, Kristian Digre, har fått de samme tilbakemeldingene fra utstillerne. Han mener det kan knyttes opp mot utviklinga i programmet.

– Det faglige programmet har utviklet seg veldig. Vi får tilbakemeldinger fra deltakere fra utlandet om at vi er den ledende messa innen akvakultur.

Miljøpris til Oppdretternes Miljøservice AS – Plastrydding på kysten er bare ein liten del av det årets vinner totalt sett driver med, sa fiskeridirektøren under prisutdelinga.

Steinsbø sier at tilreisende fra utlandet kommer til å merkes i minst like stor grad ved neste messe.

– Paviljongene med internasjonale utstillere har vært populære blant besøkende. Signalene fra de tilreisende utstillerne har også vært veldig positive – de ønsker å komme tilbake neste gang, sier hun.