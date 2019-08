Helse i hvert spark – fra godstolen...

NAMDALSAVISA

Den som har sett fotballkamp sammen med meg, er ikke i tvil: Jeg er gal. Når favorittlagene (ja, det går faktisk an – selv holder jeg med både Liverpool og Rosenborg – i prioritert rekkefølge) er i aksjon, går kjeftsmella på høygir. Det er uforenlig med samvær av barn, for banninga går en «forbainna finnmarking» en høy gang.

Alt og alle får gjennomgå; dommeren selvsagt, men også motsandere, spillere på favorittlaget, trenere, managere, kommentatorer, supportere, banestormere – ja, det er INGEN som slipper unna kjeft.

Jeg er garantert ikke tilregnelig i gjerningøyeblikket og ville ikke på noe vis kunne bli dømt for mine handlinger under slike kamper. Min gode kollega Eivind var ikke imponert verken over ordbruk, kroppsspråk eller handlingsmønster under og etter at Liverpool «banket» Tottenham i Champions League-finalen. «Ikke akkurat en god vinner», var en av merkelappene jeg fikk påklistret.

Vel, vel – det lever jeg godt med. Jeg er verken en god vinner eller en god taper. Mest av alt er jeg en overivrig, lidenskapelig og fanatisk fotballfan som ikke greier å kontrollere følelsene når det står på som verst.

Men heldigvis har forskere gitt meg en god grunn til å fortsette som før, ikke legge noen bånd på meg, slippe galskapen løs, hoie og kjefte og bite negler og hoppe rundt som jeg alltid har gjort:

Britiske forskere har nemlig fulgt 25 fotballsupportere over tre kamper, og påvist det jeg alltid har håpet på (men ikke drømt om kunne være sant):

Fotballtitting kan faktisk være positivt for supporternes helse. De omtaler det som «positivt stress» og sammenligner det med en «kondisjonstrening» som tilsvarer 90 minutter med gange. Ifølge studien økte pulsen i snitt med 64 prosent i løpet av kampen.

På det høyeste hadde en supporter 130 i puls (nå har jeg ikke målt egen puls, men samboeren frykter at jeg pådrar meg hjerteinfarkt hver gang Liverpool spiller).

Så avhenger selvsagt helse-effekten med resultatet i kampen. Mens seier gir blodtrykksfall og eufori med økt humør og glede, kan tap for favorittlaget bety økt blodtrykk, humørfall og økt angst.

Da er det bare å se fram til ei skikkelig «treningsøkt» lørdag, når både Liverpool og RBK skal i aksjon. God, helsebringende helg, alle sammen!