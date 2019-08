Når SinkabergHansen skal investere 1,4 milliarder, betyr det tidenes største kontrakt for GL-bygg

NAMDALSAVISA

MARØYA: Håndtrykket mellom sjefene Arne M. Galguften og Svein-Gustav Sinkaberg markerer at GL-bygg skal løse to svært store prosjekt for havbruksselskapet. Det gjelder totalentreprise for laksefabrikken, samt at entreprenøren fra Overhalla også får en sentral rolle i byggingen av RAS-anlegget på grensa mellom Trøndelag og Nordland.