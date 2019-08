Se bildene fra Gran Fondo Strade Statskog

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det ble Gauldalsk seier i årets Gran Fondo Strade Statskog etter at Odin Rømuld og Håkon Nore Bjerkvik var de første til å passere målstreken. Håvard Gullik Sørbø fikk en uheldig start, men sørget til slutt for namdalsk tildstedeværelse på pallen med sin tredjeplass. Les mer om rittet her: