Derfor skriver vi om selvmord

I NAs papirutgave i dag og på våre nettsider i helga har vi fortalt den rystende historien til en ung mann i Namsos, som var nære ved å lykkes med å ta livet av seg. Bare bekymringsmeldinga fra hans ekskjæreste og iherdig innsats fra politiet gjorde at han ble reddet. Men dette var unntaket, i seks andre tilfeller i Namdalen hittil i år har unge menn tatt sitt eget liv.

Vanligvis omtaler vi ikke selvmord eller selvmordsforsøk i avisa, men den skremmende bølgen av selvmord den siste tida er så alvorlig at den har fått politiet og helsevesenet til å slå alarm. Sammen med NRK har NA valgt å sette søkelys på dette. Grunnen er at åpenhet rundt dette er den eneste måten vi kan håpe å snu utviklinga på. Det å tie det i hjel virker åpenbart ikke. Det er svært tøft og modig av både involverte og pårørende å fortelle om dette, men vi tror det er både riktig og viktig.

Tidligere hadde pressens eget etiske regelverk, Vær varsom-plakaten, en klausul om at selvmord i hovedsak ikke skulle omtales. Den er endret, etter at det ikke var noen dokumenterbar smitteeffekt. Likevel er vi tilbakeholdne med slik omtale, fordi det dreier seg om dypt personlige forhold og kriser. Men slik det er nå, er ikke selvmord lenger et helseproblem, men et samfunnsproblem, slik klinikkleder ved psykisk helsevern i Helse Nord-Trøndelag, Arnt Moe, påpeker i NA i dag.

Han etterlyser også større politisk engasjement i dette. Det er også en av grunnene til at NA har jobbet med dette siden i vår, for å kunne dokumentere dette samfunnsproblemet og stille politikerne til ansvar før valget. Våre valgdebatter i samarbeid med NRK denne uka, vil derfor handle også om dette temaet.

Til sist er det politikerne som står på valg som har ansvar for oppvekstmiljøet i kommunene. Lokalpolitikerne skal legge til rette for at ingen faller utenom, enten det er i barnehage eller grunnskole, at de har et fritidsmiljø som er inkluderende, mens fylkespolitikerne har ansvaret for de videregående skolene. Hvilke ressurser de setter inn og hvilke prioriteringer de gjør, kan ha avgjørende betydning. Valget i høst handler derfor om mer enn bompenger og vindmøller – det handler om å redde liv.