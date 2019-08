Frykter at det kan gå liv i Hovikberga

NAMDALSAVISA

OTTERØY: Fredag ettermiddag ved 13-tida gikk det et steinras i Hovikberga på fylkesveg 767. Steinblokkene som falt ned sperret vegen slik at busser og andre tyngre kjøretøy ikke kunne passere, mens det var mulig å snike seg forbi for dem som kjørte personbil.