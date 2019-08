– Tror dere videregående skoletilbud og stipend har kommet av seg selv?

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Hva er vitsen med å stemme tenker du kanskje. Jo, det er mange gode argumenter. For det demokratiet – og de mange godene – som mange før oss har kjempet for, kan ikke tas for gitt. Det er bare å ta et blikk på verden rundt oss for å se alternativene, sier Ryan og retter pekefingeren i været.