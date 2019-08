Næringsminister Røe Isaksen kommer på namdalsbesøk

NAMDALSAVISA

NAMSOS/RØRVIK: – En god næringslivspolitikk handler jo i bunn om hverdagen for bedrifter og hva som er deres utfordringer. Samtidig må vi anerkjenne at det er stort mangfold i landets små og mellomstore bedrifter. Jeg vil bli bedre kjent med småbedriftslivet i Trøndelag og høre hva som skal til for å gjøre hverdagen deres enklere, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.