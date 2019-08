Sentrumsutvikling på Ranemsletta

NAMDALSAVISA

De aller fleste innbyggerne i en kommune er opptatt av hvordan det ser ut i sentrum. Sånn er det også i Overhalla. Det er i dag mye bra, og selv trives jeg veldig godt i kommunen. Jeg mener likevel at vi kan utvikle Ranemsletta sentrum bedre. Bedre for både beboere, brukere og næringslivet.

De siste årene har vi fått et nytt leilighetsbygg og to utvidelser av næringsbygg. Jeg mener vi har behov for mer nybygging i sentrum. Vi har behov for flere sentrumsleiligheter for eksisterende og nye innbyggere i alle livsfaser. Vi har behov for et mer variert butikktilbud slik at vi slipper å reise til nabokommunene. Vi har behov for et sentrum som tiltrekker seg flere folk slik at eksisterende handel og næring styrkes samtidig som det gir rom for nyetableringer.

Men når noe nytt skal bygges må ofte noe eksisterende bort. Sånn er det også i vårt sentrum.

Overhalla Arbeiderparti respekterer privat eiendomsrett fullt ut. Men, hvis privat eiendomsrett hindrer fellessamfunnets utviklingsbehov, må kommunen legge til rette for utvikling. Overhalla Arbeiderparti mener at den beste måten å gjøre dette på er å tilby private grunneiere en god pris for eiendommer fellesskapet har behov for. På denne måten kan kommunen legge til rette for at private aktører, i samarbeid med kommunen, kan utvikle sentrum gjennom ny bebyggelse som er mer tilpasset dagens innbyggerbehov.

Overhalla Arbeiderparti ser at dette kan gjennomføres uten store offentlige kostnader. Kommunen må forskuttere kostnadene ved utkjøp av private eiere og grunnarbeid. I et samarbeid med private utbyggere vil de nevnte kostnadene bli dekket opp når utbyggingen er i gang.

Hvis private grunneiere hindrer en ønsket utvikling, har kommunen myndighet til å gjennomføre dette likevel.

Overhalla Arbeiderparti ønsker raskere utvikling av Ranemsletta sentrum. Vi imøteser den nye sentrumsplanen for Ranemsletta og håper denne vil gi rom for den utviklinga vi trenger. Kommunen må være mer aktiv i dette arbeidet!