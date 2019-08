Arnhild eller Steinar? En av disse blir den første ordføreren i den nye storkommunen

NAMDALSAVISA

Arnhild Holstad (Ap) eller Steinar Lyngstad (Sp) – en av disse blir den første ordføreren i den nye storkommunen, Det slås ettertrykkelig fast i meningsmålinga som NA og TA presenterer i dag.

Tallene viser til dels store endringer – først og fremst for Ap og Sp, men også Venstre får beskjed om manglende tillit hos velgerne. For de andre partiene er det relativt små endringer sammenliknet med kommunevalget i 2015.

Mange vil ha Holstad

I tillegg til oppslutninga for hvert parti, viser også meningsmålinga at Arnhild Holstad er den ordførerkandidaten med suverent størst oppslutning. Det er ingen overdrivelse å si at den nåværende Namsos-ordføreren er ei populær dame.

Spørsmålet er om hun er populær nok til å komme helskinnet gjennom det taktiske spillet som flere aktører er involvert i – både før og etter at valgresultatet er klart?

Hvem finner sammen?

Så langt har ingen av listetoppene lettet på sløret og sagt noe om hvilke samarbeidskonstellasjoner som vil være aktuelle etter valget.

Med erfaring fra en del Namsos-valg vet vi at det neppe vil gå lang tid etter at resultatet er kjent, før ei samarbeidsløsning blir presentert. Vi snakker verken om dager eller timer, men om minutter!

Uforutsigbare Ap

Historien viser at det er umulig å spå utfallet av det som vil skje i minuttene etter at valgresultatet er klart. Som det største partiet i flere kommunevalg, har Ap sittet i førersetet og søkt ulike løsninger for å sikre at partiet fikk ordføreren.

Etter de tre siste valgene har Aps ordfører hatt varaordførere fra Venstre, SV og Høyre.

Ikke akkurat forutsigbart. Ei slik «vingling» er det beste beviset på at et kommunevalg handler om ordførerposisjonen.

Det er blitt hevdet at Sp er eksperter på hestehandling. Namsos Aps valg av samarbeidspartier ved de siste valgene viser at det er flere som behersker den øvelsen.

Men det finnes unntak.

Før kommunevalget i Namdalseid i 2011 inngikk Sp og Ap – med Steinar Lyngstad og Kåre Heggdal som listetopper – en avtale om at det største partiet skulle få ordførervervet. Med 2,1 prosents overvekt ble det Steinar Lyngstad som kunne ta fatt på sin tredje periode som ordfører.

Solid rødgrønt?

Om Ap og Sp i det skjulte tenker på en slik avtale når storkommunen blir etablert, åpner det for et solid rødgrønt flertall med Arnhild Holstad som ordfører og Steinar Lyngstad som varaordfører.

Det nye etter dette valget er at både ordføreren og varaordføreren i storkommunen blir politikere på heltid. Om partiet med størst oppslutning får ordføreren og partiet med nest størst oppslutning får varaordføreren, så vil et slikt utfall definitivt være i tråd med velgernes dom.

Så er det et spørsmål om hvor viktig det er for Sp og Steinar Lyngstad å bli ordfører i Namsos?

Nasjonal oppsikt

Et slikt utfall vil garantert vekke nasjonal oppmerksomhet og være ei solid fjær i hatten for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

En Sp-ordfører fra Namdalseid som den første ordføreren i nye Namsos kommune kan definitivt bli resultatet av velgernes dom.

Da blir det blågrønt i Namsos.

Det synes åpenbart at Aps tilbakegang og Sps store framgang skyldes de nasjonale trendene. Det er ingen saker i lokalpolitikken som tilsier et slik utfall av valget.

Det må også tillegges betydning at nesten halvparten – 49 prosent – av de spurte vil ha Holstad som ordfører, mens bare 17 prosent ønsker Lyngstad.

God kjemi i dag

I arbeidet med etablering av nye Namsos har Holstad og Lyngstad – og Fosnes-ordfører Trygve J. Sandvik, også han plassert høyt på Sp-lista – framstått som en trio som har samarbeidet godt og hvor kjemien har vært god.

Om kjemien vil være den samme etter valget, gjenstår å se. Det er som kjent ikke uvanlig at ”ekteskap” kan havarere – kjapt og brutalt.

Det er også verdt å merke seg at spørreundersøkelsen viser ei lav oppslutning for Venstre.

Sentralt har partiet jobbet i motvind i lang tid. Den vinden gir seg også utslag lokalt.

Det er riktig å si at Geir Olav Knappe og de andre listekandidatene for Venstre får dårlig betalt for innsatsen og engasjementet i lokalpolitikken.

Til slutt; For dem som sier at ei meningsmåling bare er ei meningsmåling, kan det opplyses om at Sentios måling før Namsosvalget for fire år siden, traff veldig godt. Ved valget fikk Ap ett mandat mer og Høyre ett mandat mindre enn det meningsmålinga viste.

For de andre partiene var mandatfordelinga i meningsmålinga i overensstemmelse med valgresultatet.