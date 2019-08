Kan holde hardt å få fornyet tillit

NAMDALSAVISA

Sist gang libyggen gikk til stemmeurnene i et kommunevalg fikk Ap 46,2 prosent av stemmene og Sp 39,7 prosent. Det betyr at i inneværende periode har Arbeiderpartiet sju representanter, Senterpartiet har seks.

De to siste kommunestyreplassene har Venstre.

Snur vi fokus til stortingsvalget for to år siden var forholdet mellom Ap og Sp snudd på hodet. Da fikk Sp klart flest stemmer (47,2 prosent) og Ap betydelig mindre (30,2 prosent).

Borgerlig flertall

Tar vi med de andre partiene som fikk stemmer i Lierne under siste stortingsvalg ser vi at borgerlig side har et veldig stort flertall.

Noe som også kan endre sammensetninga i det neste kommunestyret er at Venstre gjorde et veldig dårlig valg i Lierne siste stortingsvalg. De fikk bare fire stemmer, og det utgjør 0,5 prosent.

Det spesielle er at Venstre sine regjeringspartnere, Høyre, Frp og KrF fikk til sammen 18.1 prosent av stemmene. Disse partiene stiller ikke liste i Lierne, og et stort spenningsmoment er hva de som stemte på disse partiene stemmer ved kommunevalget. Går de til Venstre, som for øvrig sliter på meningsmålingene på landsbasis, vil kommunen få et sterkt tredje parti i kommunestyret som vil få politisk makt og som helt klart vil få betydning for valg av ordfører. Går de til Sp, som på landsbasis hanker inn stemmer på et nivå som overrasker de fleste, vil det bli vanskelig for Estil å få fornyet tillit.

Hun får i hvert fall ikke så veldig stor hjelp og støtte fra velgerne til Rødt og SV. Disse partiene har en rovviltpolitikk som sannsynligvis ikke treffer de fleste libygg, og det vises på antallet stemmer til disse partiene under stortingsvalget.

Personvalg

Vi skal heller ikke undervurdere den effekten som denne analysen ble startet med. Gjør ikke en ordfører de store tabbene så vil vedkommende bli gjenvalgt.

Estil har ikke gjort noen store feil. Hun har vært en klar stemme for Lierne, og siden kommunevalg i veldig stor grad er et personvalg, så vil det garantert gi noen ekstra stemmer til Estil og Arbeiderpartiet. Det gjør at liernevalget er mer åpent enn det kan se ut for basert på siste stortingsvalg og et Senterparti i medvind.