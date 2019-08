Klinikkleder Mjøsund forventer reaksjoner

Tidligere lensmann, Klæbu-rådmann Kjetil Mjøsund (51) blir ny leder for Klinikk for medisin og rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag fra nyttår. Han forventer reaksjoner på at han ikke har medisinskfaglig bakgrunn.