Norsk serie satte strømmerekord

De to første episodene av «Beforeigners» er de mest sette episodene av en førstesesong noensinne på HBO Nordic i Norge. I serien vandrer mennesker fra steinalderen, vikingtida og 1800-tallet fram til vår tid. Det er den første norske serien fra strømmegiganten HBO. Serien hadde premiere 21. august, og ifølge HBO er serien allerede en stor suksess:

– Vi kan ikke uttale oss om strømmetall. Men det vi kan si er at nå som de to første episodene har vært oppe på tjenesten i fem dager, er disse de mest sette episodene av en første-sesong noensinne på HBO Nordic i Norge, sier Celine Ryel, PR Manager for Norway HBO Nordic.