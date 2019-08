Søker kandidater til ildsjelpris

NAMDALSAVISA

Namsos kommune har de siste årene delt ut pris til årets ildsjel. Det har de tenkt å gjøre også i 2019, og nå søker de etter forslag på kandidater som kan være prisen verdig.

Ildsjelprisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller lag og foreninger som har gjort noe særlig positivt for kommunens eldre innbyggere. Prisen består av et diplom og et pengebeløp som vinneren må bruke på et fritt valgt formål for eldre i Namsos kommune.

Fristen for å sende inn forslag er onsdag 11. september og skjema finner du på kommunens heimeside. Eldres råd foretar tildelinga, og prisen deles normalt ut på eldredagen i begynnelsen av oktober.