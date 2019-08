Slik slår meningsmålinga ut for de andre partiene

NAMDALSAVISA

HØYRE

For Høyres ordførerkandidat Amund Lein går målinga i den retninga han ønsker.

– Jeg tolker dette som et tydelig signal fra velgerne om at de ønsker forandring, sier han.

– Høyre 12,4 prosent, fram 0,8 prosentpoeng?

– Det er en positiv tilbakemelding, selvsagt kunne jeg ønsket enda bedre tall for Høyre, men vi er fornøyd med framgangen.

– Vil Høyre medvirke til et flertall bestående av sentrumspartier og borgerlige partier med en Sp-ordfører?

– Vi søker samarbeid med dem som kan gi oss gjennomslag for vår politikk, så det er slett ikke utenkelig fra vår side, sier han.

MDG

MDG kom ikke inn forrige gang, nå ser de ut til å få inn en representant.

– Vi er meget fornøyde med å komme inn i kommunestyret i denne målinga. Vi tror også at vi har mer å gå på, og vil være synlige de siste ukene før valget og vise at vi har god politikk på alle områder, sier Marion Fust Sæternes.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt får til sammen 18 representanter ut fra denne målinga.

– Hvem vil dere samarbeide med?

– MDG er blokkuavhengig og vil støtte dem som gir oss mest grønn politikk, sier hun.

– Hvilke saker blir viktig for MDG med tanke på hvem dere vil gi politisk støtte om dere kommer inn etter valget?

– En ren og levende Namsenfjord. Oppdrett må inn i lukkede merder før 2025. Alle nye konsesjoner, må være kun i lukkede merder. Det er også viktig for oss at Nye Namsos høyner ambisjonsnivået for nybygg i kommunen, slik at klimahensyn vektes høyt. Bedre sykkelveger og sykkelparkeringer, ikke minst gang- og sykkelveg til skolen på Otterøya. Vi vil også arbeide for at det etableres ladestasjoner for elbil ved alle offentlige bygninger.

– Er namdalingene klare for å stemme på et parti med klar miljøprofil?

– Når jeg har vært ute og møtt folk så er mange meget opptatt av miljø- og klimaspørsmål. Og mange har fortalt at de er mest enige med MDG når de tar valgomatene. Det er gledelig og lover godt fram mot valget.

FRP

Har tilbakegang på denne meningsmålinga, fra 5,7 prosent ved valget til en oppslutning på til 4,9 prosent nå. Men partiet ser ut til å beholde to representanter.

– Jeg er ikke overrasket, det var vel omtrent det vi kunne forvente ut fra målingene for partiet i rikspolitikken, sier Svein Erik Bugge.

– Har dere vært for forsiktige i valgkampen?

– Kanskje. Vi har prøvd å få fram det vi mener er den viktigste saken de neste fire årene – eldreomsorg. Det er fortsatt to uker til valget og vi står på helt fram til valgdagen, sier han.

– Et sentrum-borgerlig flertall på denne målinga. Hvordan ser Frp på det?

– Frp er innstilt på å bidra til et skifte. Ender vi i en slik fordeling etter valget, vil Frp gjerne bidra til et bredt samarbeid i sentrum og på borgerlig side, om de andre partiene vil, mener Bugge.

VENSTRE

Velgerne har vendt Venstre ryggen. Oppslutninga er mer enn halvert siden valget i 2015.

– Tre prosent var klart dårligere enn jeg håpet på, sier Geir Olav Knappe.

– Er du overrasket?

– Ja og nei, vi ventet en viss tilbakegang, men det viser bare at vi har en jobb å gjøre fram mot valget, sier han.

– Kun en representant?

– Vi har sagt at drømmen er fire, og at vi er rimelig fornøyde om vi får inn tre. Jeg tror fullt og fast på at vi skal gjøre det bedre enn denne målinga viser ved å fortelle velgerne hva vi står for, sier Knappe.

– Er dere utydelige eller har dere satset på feil saker?

– Vi mener selv at Venstre har bidratt politisk til å få på plass gode løsninger uten at vi kanskje har fått betalt for det i form av støtte blant velgerne så langt i valgkampen, sier han.

RØDT

Partiet stiller liste for første gang i Namsos, og ser ut til å komme inn.

– Det er en opptur for Rødt, vi var ikke engang sikre på om vi klarte å stille liste da vi dannet lokalparti i november i fjor, sier Hanne Lise Fahsing.

Hun er likevel ikke helt fornøyd med tallenes tale, og sier at målet fortsatt er å få inn tre representanter.

– Dere tar klart flest velgere fra SV?

– Det er litt kjedelig at vi vokser på bekostning av SV. For oss er et sterkt SV viktig for å dra Ap mer mot venstre i politikken, mener hun.

– Hva tenker du om maktfordelinga ut fra denne målinga?

– Rødt vil jobbe for et bredt rødgrønt samarbeid, og vi har ikke gitt opp håpet om at partiene på venstresida kan bli enige med Senterpartiet om å danne et sterkt flertall, sier Fahsing.

SV

SV har i valgkampen uttalt at de ikke er fornøyd med en oppslutning under ti prosent ved valget.

– 9,4 prosent og fire mandater på denne målinga?

– Det er vi ikke fornøyd med, vi synes vi har drevet en aktiv og god valgkamp og opplever at responsen fra velgerne er veldig bra på våre viktige saker, jeg er litt overrasket over at det ikke gir utslag på målinga, sier leder i Namsos SV, Tom Knobloch.

– Har dere vært tydelige nok i denne perioden?

– Vi mener det. Vi har drevet aktiv politikk i kommunestyret, men har kanskje ikke fått like godt betalt for den jobben vi har gjort, sier han.

– Mulige samarbeidskonstellasjoner?

– SV mener det beste for Namsos er et sterkt rødgrønt samarbeid, for å utøve en ansvarlig politikk de neste fire årene, sier Knobloch.

– Dere lekker velgere til Rødt, men når ut til dem som var usikre eller ikke stemte ved forrige valg?

– Lekkasjen var vi forberedt på. Samtidig opplever vi at responsen har vært god, og jeg er veldig spent på det kommende skolevalget for å få en pekepinn på hva ungdom i Namsos ser som viktig, sier han.

KRF

Partiet har hatt kun en representant i kommunestyret siden 2015, men selv med en tilbakegang fra 6,0 prosent til 4,5 prosent på siste måling får de inn to om resultatet står seg.

– Det var en positiv melding, og om det står seg er vi rimelig godt fornøyd med å få to plasser, sier Anette Liseter.

– En tilbakegang på 1,5 prosent?

– Det er selvsagt ikke helt som vi håpet, sier hun.

– Har dere nådd ut med budskapet i valgkampen?

– Det har vært kjempegøy å drive valgkamp. Folk i Namsos virker å være oppriktig interessert i politikk, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger, sier hun.

– Hvem vil KrF støtte i ordførerdiskusjonen?

– Det har vi ikke avklart internt i KrF ennå. Jeg har gjort meg noen tanker, men ønsker ikke å kommentere det før valgresultatet foreligger, sier Liseter.