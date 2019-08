Får snapper om selvmordstanker hver eneste dag

NAMDALSAVISA

Artikkelserie om psykisk helse og selvmord I samarbeid med NRK publiserer NA denne uka en rekke artikler med søkelyset på psykisk helse og selvmord blant unge menn.

Hver måned tar i gjennomsnitt seks unge menn mellom 20 og 30 år sitt eget liv i Norge.

I Namdalen har seks menn fra starten av tenårene til slutten av 30-årene avsluttet livet sitt på egenhånd så langt i 2019.

– Det er jo vanskelig for meg å si noe om tendensen, for de fleste som kontakter meg har det jo vanskelig. Jeg får jo snap om selvmordstanker hver eneste dag, men jeg vet at mange strever. De opplever et veldig høyt press rundt det å se bra nok ut, prestere bra nok på skolen og på fritida, forklarer Engvik.