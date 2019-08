Flekkene på kartet

NAMDALSAVISA

Det er viktig å være med der avgjørelsene tas. Med tanke på blant annet vegprioriteringer, struktur og innhold i de videregående skolene og tilbudet innen kollektivtrafikken er det fylkespolitikken som er den rette arenaen.

Legges ei av høstens meningsmålinger til grunn, blir det åtte namdalinger som får plass i det nye fylkestinget for Trøndelag – ei forsamling som vil ha 59 representanter.

Å si at fylkestingspolitikerne kommer fra «hele Trøndelag» – er langt unna den faktiske situasjonen. Av Namdalens ti kommuner er det bare Nærøysund, Namsos og Lierne som ligger an til å få inn en eller flere representanter. De sju andre – Leka, Høylandet, Flatanger, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik og Grong – vil ikke ha noe talerør inn i fylkespolitikken.

Det blir også få stemmer fra Fosen og fra fjellkommunene sør i Trøndelag (med unntak av Røros).

Namdalsperspektivet

I det bildet er det riktig å ta fram namdalsperspektivet som handler om godt naboskap. Om å være opptatt av naboen, om å unne naboen suksess, om også å kjempe for naboens saker.

Det har de namdalske ordførerne blitt gode til de siste årene. Det legges merke til at Namdalen nå framstår som en enhet og med en stemme som blir lyttet til når synspunkt og saker skal fremmes.

At Nærøysund ligger an til å komme inn med fire representanter i det nye fylkestinget, er positivt. Ikke bare for Ytre Namdal, men for hele regionen.

Med unntak av Trondheim som ser ut til å få 16 representanter, er det bare Stjørdal og Malvik som ligger an til å få like mange som den nye storkommunen Nærøysund.

Viktig å være med

Verdien av å være representert i fylkespolitikken beskrives godt av Terje Sørvik og Steinar Aspli hvor de begge har jobbet for å skape forståelse og kunnskap for kystens betydning.

– Vi har ikke fått noe gratis, men det begynner å bli lettere nå. Jeg opplever at vi får mer respekt, sier Aspli i NA-intervjuet.

Høylandets ordfører Hege Nordheim-Viken trer ut av fylkespolitikken etter valget. Hun mener at hennes deltakelse på den fylkespolitiske arenaen har hatt betydning for både Høylandet og Namdalen.

– Det betyr mye å ha stemmer i debatten. Fylkessammenslåinga gjør at det er mer nødvendig med et samlet Namdalen enn tidligere. Det gir oss større innflytelse. Derfor er det viktig at de som blir med i det nye fylkestinget, ikke bare tenker partipolitikk, men også tar et regionalt ansvar, sa Nordheim-Viken til NA for et par uker siden.

Det ansvaret føler vi oss sikre på at både «firkløveret» fra Nærøysund og de fire andre som ligger an til å kapre en plass i fylkestinget, er seg bevisst.

Med bakgrunn i ei meningsmåling som Sentio utførte for TA for tre uker siden, ligger disse namdalingene an til å få plass i fylkestinget

Steinar Aspli (Sp), Nærøysund

Terje Sørvik (Ap), Nærøysund

Pål Sæther Eiden (H), Nærøysund

Terje Settenøy (Frp), Nærøysund

Torgeir Strøm (SV), Namsos (Fosnes)

Anne C. Holm (V), Namsos

Randi Dille (Sp), Namsos

Bente Estil (Ap), Lierne