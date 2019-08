Forfatterbesøk på bibliotekene

NAMDALSAVISA

VIKNA/NÆRØY: Mandag markeres Nasjonal bibliotekdag rundt om i landet. På Nærøy folkebibliotek blir det blant annet utstilling, quiz, servering og gratis bok til alle.

Videre fortsetter uka på biblioteket med Sommerlesfest torsdag, der barna får premier for sin leseinnsats gjennom ferien. Her blir det også forfatterbesøk. Endre Lund Eriksen, kjent fra bøkene om «Pitbullterje», kommer for å lese fra den helt nye boka si, samt «Førstemann som pissa på månen», i anledning 50-årsjubileet til månelandinga.

Lund Eriksen skal også besøke biblioteket på Vikna.