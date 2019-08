– Blir man enige på Leka, kan man bli enige om mye i verden

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Regnet pøste ned mens politikerne la fram innleggene sine på den lokale debatten i Ytre Namdal torsdag ettermiddag, hvor flere lokale problemer ble belyst.

Dempe fraflytting

Et tema som fikk stort fokus under debatten til NA og NRK Trøndelag var hvordan man skal unngå fraflytting fra distriktene - og hvordan man skal gjøre kommunene attraktive for at de velger å flytte tilbake igjen.

Ungdommer NA har vært i kontakt peker på at de ønsker flere møteplasser for ungdom og unge voksne, hvor de kan møtes for å være sosiale - også i ukedagene. Flere ulike fritidsaktiviter er noe politikerne ønsker å jobbe med.

Sarah (18) utfordret lokalpolitikerne, men fikk ikke svar Hun mottok applaus fra resten av salen opp til flere ganger i løpet av skoledebatten. 18-åringen stilte politikerne til veggs – men føler ikke hun fikk svarene hun søkte.

– Idrettshaller er møteplasser det og. Men det bygges også blant annet en bilcross-bane, forteller Vikna-ordfører Amund Hellesø (Ap).

Nærøysund er i norgestoppen når det kommer til næringslivet - politikerne er likevel ikke fornøyde ennå - de skal bli best i landet.

– Det er også viktig å tenke på at det finnes annen type næringsliv i området her enn bare fisk. Vi skal også bli best på landbruk, sier Espen Lauritzen i Senterpartiet.

– Mer enig enn folk tror

Debatten tok aldri fyr, men mot slutten kom det et par stikk rettet mot uenighetene blant Leka-politikerne. Aps listetopp Elisabeth Helmersen, som forteller at hun skal jobbe hardt for at Leka skal bestå som egen kommune, understreket at politikerne var mer enige enn det folk kanskje tror.

– Kan man bli enige på Leka, kan man bli enige om mye i verden, avsluttet NAs sjefredaktør Kim Riseth debatten.