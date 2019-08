Frivillig arbeid gjør noe med livsgleden

NAMDALSAVISA

Livet er tid som kommer. Barndom blir ungdomstid. Ungdomstid blir voksenliv, som igjen blir til alderdom. Du kan sitte avventende på benken eller i godstolen og se ting skje – sånn passe på avstand, mens du blir stadig mer sikker på at «det skulle ikke vært sånn».

Eller, du kan hive deg med!

De fleste av oss gjør vel litt begge deler. Alt til sin tid.

Men sannheten er at det ville vært stusselig å bo i både land og by, dersom ingen var villig til å stille opp på frivillig arbeid. Verken du eller jeg hadde hatt like mange sunne og sosiale fritidsaktiviteter å velge mellom: Handball, fotball, volleyball, korps, kor, fjelltrim, båtforening.

Det er nettopp de frivillige og dugnadsdrevne aktivitetene som skaper de arenaene som vi har behov for, og som gjør at du kanskje trives i Rørvik eller på Foldereid – og jeg trives på Arnøya. De sosiale møteplassene utenfor arbeidstid er viktige verktøy for å bygge interessante og sosiale nettverk utenfor egen familie. For folk som flytter til Nærøysund – og dem skal vi ha mange av i årene framover – er de frivillige aktivitetene og tilbudene bestemmende for om de blir værende, eller velger å flytte igjen.

Frivilligheten har kraft i seg til å bygge opp og bygge ned gode samfunn. I nye Nærøysund kommune sitter frivilligheten på nøkkelen til den nye Nærøysund-kulturen. Og jeg er glad for – og utrolig stolt over – den store frivilliginnsatsen jeg ser på tvers av generasjoner, både i og utenfor lag og foreninger, ja – til og med i næringslivet.

Det er nok å nevne Tore, som spiller opp til seniordans, Torger som fyller sosiale medier med hjemmekjente bilder som gjør oss stolte, frivilligsentralene våre, Natteravnene, kaffeserveringa på Austafjord mølle – eller Anders, som åpner butikken på kveld og i helg for å bringe varer til arrangører som har bomma på bestillinga.

Dugnadsånden er slett ikke død i Nærøysund, tvert imot. Og Nærøysund Høyre har klokkertro på kraften i frivilligheten, og ønsker tett samhandling med frivillig sektor også utover det vi vanligvis snakker om som idrett og kultur. For oss er frivilligheten strategisk viktig verktøy når vi skal bygge den nye kommunen.

Nærøysund Høyre vil ha likestilte frivilligsentraler på Kolvereid og Rørvik. Samtidig vil vi at kommunen tar initiativ til å utvikle en lett tilgjengelig oversikt over fritidsaktivitetene. Det vil være til hjelp for oss som allerede bor her, for arbeidsgivere og tilflyttere. Vi vil at innvandrere og tilflyttere lett skal kunne møte bredden av frivilligheten for å finne aktiviteter som passer sine interesser.

Nærøysund Høyre vil også samarbeide med frivillige organisasjoner for å skape aktivitetstilbud i eldreomsorgen som ikke bare gjelder omsorgsoppgaver. Det vil styrke livskvaliteten i eldreomsorgen, men også til frivillige i alle aldre: Det å bruke tid på frivillig arbeid, gjør nemlig noe med livsgleden!

Bli med oss på Nærøysund-dugnaden den 9. september. Stem Nærøysund Høyre!