Lammerull på kull

Alle stykningsdelene på et ferskt norsk høstlam er nydelige, vel å merke med hver sin tilberedning. Fileter og lår serveres best rosastekt, mens bogen er nydelig saltet og kokt. Skanker og slagside blir magiske når de bakes og grilles – men er i utgangspunktet lammeskrottens seigeste deler. De står likevel ikke tilbake for noe når de først ligger perfekt behandlet på tallerkenen.