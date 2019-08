Hva synes du at politikerne skal gjøre for å bedre ungdoms psykiske helse?

NAMDALSAVISA

– Jeg synes at politikerne skulle ha satset på to ting framover, når det kommer til unges psykiske helse. Det første er at man skulle ha fått skolepsykologer på hver enkelt skole. Det andre jeg ønsker mer fokus på er at helsesøstrene blir mer tilgjengelige.

Pia Svendsen,24 år

– Jeg skulle ønsket at barn skulle ha fått være barn mye lengre. Da skulle de ha fått starta på barneskolen senere i livet, slik at de starter på videregående skole enda senere. Nå er jeg 24 år og går det siste året nå, og jeg er mer moden og mottakelig for undervisning enn da jeg var 18.

Anna Pettersen, 18 år

– Jeg synes at politikerne skulle ha satset på lengre skoletid, og leksefrie skoler. Det kan godt være at man har lengre skoledager, og at elevene hadde hatt skolefri etterpå, og mindre fokus på så mye heimelekser. Det mener jeg kunne ha hjulpet flere elever mye.