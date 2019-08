Tine varsler store kutt, må nedbemanne med 400 årsverk

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Kombinasjonen av sterk importvekst, bortfall av jarlsbergeksport, endringer i forbruksmønstre og sterk subsidiering av konkurrenter er en alvorlig kombinasjon for norsk melkeproduksjon, uttaler styreleder Marit Haugen.

400 årsverk skal bort, og ingen deler av Tines virksomheter blir skjermet. Ledelsen gir heller ingen garanti for at meierier ikke kan bli nedlagt. Det betyr at 8-10 prosent av det norske melkevolumet skal kuttes.

– Lavere produksjon og etterbetaling medfører at melkebøndene får en betydelig inntektsnedgang i 2020 og årene framover, opplyser Tine.

Det er ikke klart hvor årsverkene kuttes, og drøftinger med tillitsvalgte starter 19. september.