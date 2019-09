NAMDALSAVISA

Under torsdagens skoledebatt på Olav Duun sa FpUs debattant, som logisk er, at vi på bygda aldri vil få et like godt kollektivtilbud som det de har i storbyene. Den påstanden er vanskelig å bestride, men der FpU påstår at løsningen er å gi opp bussen og heller gjøre bilen billigst mulig, må vi etter mitt skjønn heller tilstrebe et tilbud som, kombinert med litt tålmod, dekker folks behov. Vi må regne med å vente litt på bussen, men vi burde samtidig kunne regne med at den kommer.

Jeg tør påstå at dette for oss overhallinger verken er tilfellet på ukedager når siste buss fra Namsos går fem på seks, eller på lørdager når samme buss går klokka tre. Noe som forøvrig for foreldre ikke nødvendigvis bare medfører merarbeid, men kombinert med kveldsvakt kan være umulig.

I tillegg til funksjonaliteten, bør vi også imøtekomme det stadig voksende miljøhensynet. Målet kan dermed ikke bare være dekke behov hos dem som ikke kan kjøre selv - man må også gi bilistene selv et tilbud som gjør det verd å sette igjen bilen hjemme. Som ordtaket lyder er dog gammel vane vond å vende, så vi kan ikke regne med tomme veier over natta.

Derfor går jeg og Overhalla Arbeiderparti til valg på et sterkere kollektivtilbud. Busser som kommer med jevne mellomrom, og når du (med litt tålmod) trenger dem. Bybusstilbud mellom Skage og Namsos på lørdager, og kveldsbusser både i helg og på ukedager som legger til rette for deltagelse på fritidsaktiviteter i nabokommuner - hvilket i teknologiens tidsalder vel ikke er noe man risikerer å få for mye av.