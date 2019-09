Fikk følge til mål...

NAMDALSAVISA

LILLEHAMMER: - Det så sikkert litt verre ut enn det var, for jeg er da like hel, sa Grong-mannen da målstreken var passert, og han hadde beroliget sine hjelpere med at alt var i skjønneste orden.

Uhellet var nemlig ute for 1964-modellen bare 100 meter fra mål. I den nest siste skarpe svingen gikk han overende.

- Det gjorde vondt, men heldigvis er det ikke noe brudd. Det går nok bra dette, smiler han som kunne trøste seg med at det ettertraktede sølvmerket ikke forsvant i fallet. Det merket klarte han med veldig klar margin.

Rett etter innkomst møtte han lagkamerat Jon Hildrum, som mistet sølvmerket med bare 12 sekunder.

- Sånn er det, jeg var noen sekunder for sent, og da har jeg jo ikke syklet fort nok, smilte han.