Nærøysund Arena – viktig for utviklingen av ny kommune

NAMDALSAVISA

Nærøysund Arena er et svært viktig prosjekt for en helhetlig utvikling av Kolvereid som kommunesenter i Nærøysund kommune. Prosjektet skal gi tilsvar til idrettens behov for idrettshall, svømmehall og hallflate til idretter som turn, dans og andre idretter. I tillegg er Nærøysund Arena viktig for et helhetlig skoletilbud til barn og unge på Kolvereid.

Næringslivet vil med Nærøysund Arena få en storstue som kan romme store arrangement som messer, Kolvereid-dager, fritidsarrangementer, Sopin-festival osv. Nærøysund Arena vil bli svært viktig for å utvikle Kolvereid som kommunesenter, bidra til bolyst og bli-lyst.

Nærøysund Senterparti har vært og er garantisten for at dette prosjektet gjennomføres. Senterpartiet vil arbeide hardt for å utvikle Kolvereid som kommunesenter, handels-senter, by-senter og bosted, fordi dette er svært positivt for videre utvikling av Nærøysund kommune. Senterpartiet vil vektlegge god arbeidsgiverpolitikk for alle kommunalt ansatte i Nærøysund kommune.

Kolvereid representerer en stor andel kommunale tjenester i den nye kommunen og som ansvarlig arbeidsgiver vil Senterpartiet bidra til forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene. Nærøysund Arena vil i så måte også kunne kobles til god arbeidsgiverpolitikk da dette prosjektet er svært viktig for både skole- og helsetjenester, men også for innbyggerne, kommunalt ansatte og andre.

Nærøy Kommune har i mange perioder vært senterparti-styrt. Dette er vi stolte av og ønsker å videreføre dette gode politiske håndverket som ordfører Steinar Aspli i spissen for kommunestyret har utført. Nærøysund Senterparti skal jobbe hardt for at Kolvereid fortsatt skal utvikles i tråd med innbyggernes behov. En stemme til Senterpartiet styrker Kolvereid.