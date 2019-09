«Det er viktig at velgerne på Leka får vite hvordan denne avtalen er kommet i stand»

NAMDALSAVISA

Leka-rådmannens tilleggsavtale, som NA kan presentere i dag, vitner om et uholdbart samrøre mellom politikk og administrasjon i Leka kommune.

Leka-rådmannen har fått en avtale om at hun kan bo i Oslo i ett år, få en gratis heimreise i måneden, og fortsatt ha arbeidssted på Leka, som pendler. Rådmannen sier selv hun ikke har bedt eller søkt om en slik pendlerstatus, og ikke har benyttet seg av de gratis hjemreisene.

Det er selvsagt helt legitimt å være pendler. Det er heller ingenting feil eller ulovlig med å gjøre eiendomsinvesteringer, og få gevinst av det.

Uten søknad eller begrunnelse fikk Leka-rådmannen en hemmelig avtale som kan spare henne for mange hundre tusen kroner i skatt Flertallet i kommunestyret på Leka innvilget rådmannen en hemmeligholdt tilleggsavtale, som kan gi henne en skattefordel på over 600.000 kroner, hvis hun selger sin leilighet på Tjuvholmen i Oslo innen to år.

Problemet her er at flertallet i kommunestyret i Leka har innvilget en avtale som ikke har noe annet logisk formål enn å legge til rette for at rådmannen skal spare flere hundre tusen kroner i skatt, uten søknad – og uten at vedtaket er begrunnet, protokollført eller offentlig. Det er ikke flertallet i kommunestyret i Leka som kan vedta at rådmannen er pendler. Det er det Skatteetaten som må definere. Avtalen slik den foreligger gir derfor ingen mening – annet enn å kunne tjene som dokumentasjon på at rådmannen har bodd i Oslo i ett år – og dermed seinere kan selge boligen med skattefri gevinst. Rådmannens eget utsagn viser at hun verken er pendler eller at bosted i Oslo er hensiktsmessig for å utføre jobben på Leka.

Enten har flertallet i kommunestyret innvilget en konstruert avtale fordi de ønsket å legge til rette for en skattefordel for rådmannen, eller så har de blindt gått med på ordførerens framlegg, for deretter vedta å holde det hemmelig. Hva som er verst er ikke godt å si.

NA mener det er viktig at velgerne på Leka får vite hvordan denne avtalen er kommet i stand. Og til de som mener vi driver grafsing og heksejakt: Dette viser hvorfor vi har en lov om innsyn i offentlige dokumenter i Norge. Dette viser hvorfor eiendomsoverdragelser er offentlig informasjon – og dette viser hvorfor skattelistene er åpne. Det dette avdekker er maktpersoner som gjør unntak for seg selv. Det er ingen andre i Leka kommune som ville fått en slik avtale, uten søknad eller begrunnelse. Det at den øverste, administrative lederen av Leka kommune setter seg i en situasjon der hun har en slik arbeidsavtale, er i høyeste grad en offentlig sak.