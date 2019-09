Heltidskultur i Nærøysund kommune

NAMDALSAVISA

Derfor engasjerer Fagforbundet seg i valgkampen!

En av de viktigste sakene i valgkampen er retten til hel og fast stilling, der ansatte kan ha et trygt liv for seg selv og sin familie. Andelen deltidsstillinger i kommunene er høy, særlig innen helsesektoren, men også innen barnehage, skole og skolefritidsordning.

Vi har lov og avtaleverk som har klare bestemmelser, likevel går ikke utviklingen fort nok.

Dette skjer til tross for at vi vet at innen 2035 vil mangle titalls tusen helsearbeidere.

Noen ønsker å jobbe deltid av ulike grunner, men det skal være en mulighet, heltid skal være en rettighet.

Faste og hele stillinger er en vinn- vinn- situasjon, der alle involverte parter kommer bedre ut av det.

Tjenestekvaliteten øker ,de ansatte får en forutsigbar arbeidstid og ei lønn å leve av.

All erfaring fra andre typer yrker, viser at kvaliteten skapes når ansatt blir på en arbeidsplass over tid og gis trygge arbeidsforhold, samt at arbeidsgiveren kontinuerlig sørger for å gi muligheter til faglig utvikling.

For å få dette til krever det engasjement fra politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Trepartsamarbeid.

Det er hardt arbeid å endre en inngrodd kultur.

Godt valg!