Ingen debatt om vindkraftplan: – Det er nok nå

NAMDALSAVISA

JØA: – At debatten uteble, er et klart tegn på at det er bred enighet blant de namdalske kommunene om at det ikke er aktuelt for å gå i gang med nye vindmøller i Namdalen. Vi har allerede avgitt mye areal til produksjon av vindkraft, sa Amund Hellesø, ordfører i Vikna og leder av Namdal regionråd etter at uttalelsen var vedtatt.