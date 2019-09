Mosjonsgleden trumfer alle resultater

Jeg bruker si til barna mine at jeg har vært NM-deltaker, og at det ikke er farlig å bli sist.

LILLEHAMMER: – Jeg synes Hege Galguften sa det så fint i NA etter heltas ritt. Hun sa at det viktigste var å komme vel i mål og at både kroppen og helsa var god, og hun ble tross alt nummer to, sier overhallingen.