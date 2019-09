Uten søknad eller begrunnelse fikk Leka-rådmannen en hemmelig avtale som kan spare henne for mange hundre tusen kroner i skatt

NAMDALSAVISA

LEKA/OSLO: I flere måneder har behandlinga av tilleggsavtalen rådmann Solveig Slyngstad har fått med Leka kommune vært gjenstand for strid på Leka, der kommunestyrerepresentantene Mari-Anne Hoff (SV) og Bjørn Arne Laugen (Ap) blant andre har klaget behandlinga inn for lovlighetskontroll og beskyldt flertallet i kommunestyret for maktmisbruk.