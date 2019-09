Vanvittig snuoperasjon sikret Rørvik et viktig poeng i opprykkskampen

De lå under 3-0, men på kun 20 minutter ble forspranget spist opp på magisk vis. Namdalingene har dermed ikke gitt opp kampen om opprykk. – Det er helt rått og jeg er vanvittig stolt over guttene her, sier assistenttrener Geir Moen.