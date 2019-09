Fikk boost etter jubileumsløp

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – På en måte ga nok jubileumsarrangementet oss en boost. For selv om det var mye jobb for å få arrangementet vel i havn, så ser vi at viljen til å møte på dugnad har blitt veldig god, sier Åse Rønning i forkant av lørdagens bilcross i Raabakken.