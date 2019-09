Idrettskretslederen mener politikerne «er på ballen» i valgkampen

Slik skal idretten oppnå gratis bruk av idrettsanlegg

Styreleder for Trøndelag Idrettskrets, Tore Rømo meder idretten må bruke idrettsrådene aktivt for å oppfylle idrettstingets vedtak om gratis bruk av idrettsanlegg for alle mellom 6-19 år.