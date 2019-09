Valg i en uforutsigbar smeltedigel

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Tradisjonelt har begge de to store distriktspartiene Ap og Sp stått sterkt i Ytre Namdal. Ved forrige valg ble Venstre nest største parti i Vikna – bare ett mandat bak Aps åtte. Men søsterpartiet i nabokommunen fikk bare inn én representant, og situasjonen var litt den samme bare andre vegen for Sp. I Nærøy fikk partiet til ordførerveteran Steinar Aspli inn hele ti representanter. Samtidig var det bare tre Sp-politikere som tok plass i Vikna kommunestyre.

Sammensetninga i Nærøy kommunestyre har tradisjonelt vært noe mer stabil enn i nabokommunen. Sterke og populære enkeltpolitikere i Vikna har i perioder bidratt til at flere partier har blomstret raskt, for så å tape terreng i neste runde.

Så er det en del problemstillinger ved dette historiske valget som skaper usikkerhet for vår analyse. Her er det tross alt snakk om to hardt rivaliserende kommuner og folk som skal danne et felles politisk fundament for første gang. Noen av spørsmålene folket diskuterer er hva det har å si for stemmegivinga at bare en av ordførerkandidatene er fra gamle Nærøy?

Det stilles også spørsmål ved om noen av ordførerveteran Asplis lojale Sp-tilhengere vil stemme annerledes etter at veteranen ble vraket i nominasjonen, og om noen kandidater vil slåss for sine respektive heimplasser – og om det medfører taktisk stemmegivning.

Dette er argumenter vi hører rundt om ved kaffebordene. Et annet usikkerhetsmoment er Høyres stemmesanking. Partiet hadde tre representanter i Nærøy denne perioden og én i Vikna. Med næringslivskvinnen Marit Dille på topp som eneste kandidat fra gamle Nærøy, spår mange et godt valg for Høyre. Det er også litt spesielt at tre av kandidatene på lista satt i Nærøy kommunestyre som faste representanter for andre parti siste periode.

Usikkerhetsmomenter eller ikke, skal vi vurdere oddsen tipper det i retning en ordfører fra Ap eller Sp, hvorav Amund Hellesø er den største favoritten. Hellesø har gjort en meget god jobb som Vikna-ordfører denne perioden, og blir oppfattet som en «likandes» person.

Skepsisen på den «ainner» sida går på følgende frykt: At Amund Hellesø kan oppfattes som veldig Rørvik-patriot.