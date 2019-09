– Feil å kalle dette grønn energi

NAMDALSAVISA

INNVORDA: I Flatanger er det gitt konsesjoner til to vindkraftanlegg, ett på Sørmarkfjellet – som er under bygging – og ett på Innvordfjellet. Vedtaket ble fattet med knappest mulig margin og har vært omstridt. Nå vil SV i Namsos og Flatanger gå sammen for å sørge for at anlegget på Innvordfjellet, som etter planene skal bestå av 32 vindmøller, ikke skal bli realisert.