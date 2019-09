NAMDALSAVISA

HØYLANDET: I 2015 vedtok kommunestyret at Bjørlivegen skulle opprustes for å unngå flomstenging. Det ble bevilget 500.000 kroner til heving av 160 meter av vegen. Den samlede kostnaden kom på 689.551 kroner og kommunestyret har vedtatt at overskridelsen på 189.551 kroner skal dekkes av ubrukte lånemidler. Øievegen ble utbedret samtidig. For denne vegen var kostnaden beregnet til 1,125 mill. kroner, men arbeidet kostet betydelig mindre – 735.436 kroner.