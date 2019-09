Får ikke senke vannet

NAMDALSAVISA

BINDAL/NÆRØY: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått en søknad fra SinkabergHansen AS om å senke vannstanden i Saglivannet fra 21. august 2019. Vannet ligger i Bindal og Nærøy. Bakgrunnen for søknaden var at det i måneden før hadde vært tørt og mindre nedbør enn normalt.