Kirka betaler tilbake

NÆRØY: Økonomisjef Fred Moen i Nærøy kommune har fått melding fra Den Katolske Kirke i Midt-Norge om at kravet fra kommunen om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd stemmer. Kirka har fått utbetalt for mye tilskudd i årene 2011-2014, og deres egen gjennomgang viser at kravet stemmer.