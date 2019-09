NAMDALSAVISA

NÆRØY: I en delegert uttalelse fra drifts- og utviklingsavdelinga i Nærøy er kommunen positiv til at Emilsen Fisk AS får etablere ny oppdrettslokalitet ved Stadsøya. Nærøy kommune mener søknaden er i henhold til gjeldende arealplan for området i Opløfjorden.

Det er kommet innspill til søknaden i høringsrunden, og Nærøy kommune ber om at det blir tatt hensyn til disse i den videre behandlinga. Det er Trøndelag fylkeskommune som avgjør søknaden.