Johan var glad han lot fornuften seile sin egen sjø

TRONDHEIM: - Jeg tenkte å åpne fornuftig, men det gikk ad dundas. Det ble så jeg ble med farten til teten. Det var like greit at jeg ikke gjorde som jeg tenkte. Hadde jeg gjort det, er det ikke sikkert det hadde gått så bra, sier han etter å ha løpt inn til tredjeplass på halvmaraton under Trondheim maraton.