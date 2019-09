NAMDALSAVISA

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ba sine partifeller i Oslo til å se framover mot valget 2021. Kanskje kan det være lurt for Ap-toppene å legge inn en studietur til Namdalen, hvor velgerne har stor tiltro til Ap.

I det hele tatt har namdalingene stor tiltro til sine sittende ordførere. Årets lokalvalg må få betegnelsen "de sittende ordførernes festdag" - med unntak av Per Helge Johansen (Sp), som må overlate ordførerklubba til Elisabeth Helmersen (Ap). Det innebærer at de nasjonale trendene ikke har slått til i like stor grad i Namdalen. Ap-ordførerne og Sp-ordførerne sitter trygt, og det ikke uten grunn.

Det finnes en rekke gode og profilerte ordførere i Namdalen, som ikke bare jobber godt for sin egen kommune, men de drar også lasset sammen for å styrke Namdalens posisjon både innenfor det nye storfylket Trøndelag og rikspolitisk. Fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) er en av dem som har latt seg imponere over namdalingens samarbeid på tvers av partilinjene, og at de ofte taler med én stemme. Stolt namdaling-effekten har slått til.

Dette har også velgerne fått med seg. De har ikke følt det har vært noen grunn til å skifte ut ordførerne. Velgernes oppslutning må føles som en stor tillitserklæring.

For Arnhild Holstad (Ap) er lokalvalget en stor seier på flere områder. Før kommunesammenslåingen var det mange som fryktet at Namsos kunne bli en altfor stor storebror. Holstad har fra dag én lagt opp til raushet og respekt for innbyggerne i Fosnes og Namdalseid. Det har hun og Ap i Namsos utvilsomt tjent på.

Dessuten satte nok meningsmålinga i NA i august et støkk i hele Ap-leiren. Den viste at Sp og Steinar Lyngstad kunne utfordre Ap om ordførervervet. Namsos Ap mobiliserte, og fikk betalt for det. Og det er verdt å merke seg at Namsos igjen er en rød by – Namsos Ap trenger ikke å støtte seg noen borgerlige partier, Sp inkludert.

I Indre Namdal opplevde både Bente Estil (Ap) i Lierne og Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogan et brakvalg. Begge har i sine ordførerperioder framstått som dyktige politiske ledere som stått på for sine kommuner på en rekke kommuner. Sp-ordførerne Per Olav Tyldum i Overhalla og Hege Nordheim-Viken i Høylandet fikk ikke uventet tillit så det rekker av sine velgere. De framstår også som profilerte ordførere utenfor Namdalens grenser.

En skal ikke reise langt før Ap opplever et katastrofevalg. På Innherred kan Sp sitte igjen med alle ordførerne, noe som er et protestvalg mot Ap.

Om de nasjonale trendene om Ap ikke slår til i Namdalen, slår de til så det monner blant regjeringspartiene. Venstre, Høyre, Frp og KrF blør på landbasis og i Namdalen. Dessuten er det verdt å merke seg at Miljøpartiet De Grønne og Rødt seiler inn i lokalpolitikken i Namdalen. Det blir spennende å se hvordan de vil markere seg, og om de vil vokse foran neste valg.