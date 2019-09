Hendelsesløs natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For operasjonssentralen kan melde om en relativt tom logg på morgenkvisten.

– Det har ikke skjedd noe som helst i løpet av natta, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Utover dagen kommer det imidlertid til å skje litt mer. Det er nemlig kommune- og fylkestingsvalg, og NA kommer til å følge valget tett. Her kan du lese mer om hvordan dekninga blir:

Sol og varme

Etter ei helg som bød på strålende høstvær over hele Namdalen ser det ut til at den kommende uka starter på samme måte. Yr.no melder at det blir sol og temperaturer opp mot 16 grader utover dagen.

Her er tekstvarselet fra Yr:

Sørøstlig bris. For det meste pent vær. Om kvelden litt spredt regn i grensetraktene mot Sverige.

Dagens trafikkmeldinger

På fylkesveg 7034 Skottleikbrua, på strekningen Valskrå – Vie er det stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid denne uka. Anbefalt omkjøring er via fylkesveg 7040.

Det vil også være stengt på grunn av vegarbeid på fylkesveg 770 på Rørvik, forbindelsesveg på strekningen Rørvikkrysset – Rørvik.

La om livsstilen – fullførte maratonløp

I dagens NA kan du lese kan du lese om Geir Arne Opdahl, som har gjort en drastisk livsstilsendring. I helga gjennomførte han Trondheim maraton.

Helse Nord-Trøndelag må forbedre drifta med 100 millioner kroner, og denne uka må foretakstillitsvalgt Annbjørg Støa, som representerer Norsk Sykepleierforbund, informere 1.250 medlemmer i Namsos og Levanger om den kommende nedbemanningsprosessen.

