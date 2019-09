Rolig valgnatt i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det ble mange nervepirrende dueller under gårsdagens kommune- og fylkestingsvalg. For politiet ble det derimot en ganske så hendelsesfattig natt.

– Det har ikke vært noen hendelser, så det har vært ei rolig og behagelig natt, sier Anlaug Oseid, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Finværsdag

Det ligger an til å bli nok en fin dag i Namdalen. For det meste vil det bli sol og temperaturer opp mot 16 grader utover dagen. Unntaket er i indre strøk, hvor det blir overskyet og fare for regn i løpet av ettermiddagen.

Her er hele tekstvarselet fra Yr:

Sørøst bris. For det meste pent vær. I ettermiddag og i kveld tilskyende fra øst, etter hvert litt regn i indre strøk.

Ny ordfører på Leka

I dagens NA kan du lese mer om valgresultatet i alle namdalskommunene.

På Leka blir det nå ordførerskifte, etter at Ap og samarbeidspartiene SV og Venstre fikk flertallet av stemmene.

I nye Namsos kommune gjorde Ap et solid valg, og Arnhild Holstad fortsetter som ordfører. Men i partilederdebatten i går kveld kunngjorde Steinar Lyngstad (Sp) at de ikke vil inngå samarbeid med Ap.

Steinar Lyngstad kom med den største bomba da listetoppene samlet seg valgnatta: Sp avviser samarbeid med Ap Det var Sps Steinar Lyngstad som kom med den største bomba da listetoppene samlet seg valgnatta. Han avviser samarbeid med Ap og sier at Sp vil gå i opposisjon.

