Suksess for Frp i Flatanger: – Farligheten ved å stemme Frp har forsvunnet

FLATANGER: – Det at vi har frontet at vi ønsker en kunstgressbane i Flatanger og å bedre banen på Vik, har nok vært viktig for oss i dette valget. Det handler om bolysten og at man skal beholde ungdommen i bygda. Flatanger består av en gjeng med fotballgale folk, og da er det klart at de skal ha en kunstgressbane, sier Frps Lars Haagensen.

Han har akkurat landa etter at partiet ble en av kommunevalgets store vinnere, sammen med Senterpartiet.

– Vi har brent for kommunale oppgaver som helse, skole og barnehage. I tillegg har det vært viktig for oss at vi skal skape gode fasiliteter for ungdom, og det har vært overraskende for meg at så mange som man kanskje ikke hadde trodd, skulle være så engasjert for å få en kunstgressbane i Flatanger.

Økning på 8,1 prosentpoeng

Han mener partiet har stått for det de har lovet og politikken de har fremmet.

– Vi har vist langsiktige planer og ønsker. Folk har nok sett at vi i Frp også er folkelige og trivelige folk, som deltar på dugnader også. Farligheten ved å stemme Frp ser ut til å ha forsvunnet. I tillegg har personene som stiller mye og si når det er et kommunevalg. Her kjenner man dem som stiller til valget, sier Haagensen.

Og stemmer fikk de – 131 av dem også. I Flatanger tilsvarer det 20,2 prosent, som igjen er en økning på 8,1 prosentpoeng fra sist kommunevalg i 2015.

– Vi er kjempefornøyd med valget, og det var utrolig artig å se at resultatet ble så bra.

Senterpartiet og Olav Jørgen Bjørkås mottok 35,4 prosent oppslutning og går mot nok en periode som ordfører. Et blågrønt samarbeid ser ikke Haagensen mørkt på.

– Vi har ikke problemer med å samarbeide med Senterpartiet, og det hadde vi ikke hatt om det hadde blitt Arbeiderpartiet heller. Vi har også fått inntrykk av at Høyre ønsker å være med på laget. Det er ingen som er innbarka Sp-er eller Frp-er her, vi er en gjeng med bygdefolk som snakker sammen og skaper gode løsninger for kommunen sammen.

Ordknapp om varaordfører-ønske

Haagensen innrømmer at han hadde trodd at vindmølle-debatten skulle slå sterkere ut på resultatet.

– Alle trodde jo at det skulle bli et vindmølle-valg i år. Men man ser jo på resultatene at velgerne kanskje har sett litt større på valget enn det.

Tirsdag kveld starter forhandlingene om posisjonene og hvem som skal samarbeide de neste fire årene.

– Ønsker du rollen som varaordfører?

– Det vil vise seg i kveld. Rollen som varaordfører er ingen stor greie her, men det er bra utad når man skal be om økonomisk støtte for å bedre og utarbeide vegene våre. Det er også andre roller som kan være av interesse, som for eksempel teknisk leder. Jeg er åpen for det meste, men det får vi ta i kveld.

Kommunestyret i Flatanger består av 15 mandater. Fremskrittspartiet har tre av disse, Senterpartiet med sine 35,4 prosent av stemmene står med fem, mens Sosialistisk Venstreparti får tre mandater. Samtlige av disse tre partiene har hatt en økning på en mandat i kommunestyret etter årets valg. Ellers går Arbeiderpartiet ned med en mandat og får to representanter, mens Høyre fortsetter med to i de neste fire årene.