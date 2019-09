– De må klare seg med pengene de har

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – De er i en krevende situasjon, det er ikke til å legge skjul på. Spesialisthelsetjenesten er under et hardt press – og alle føler de har et behov for mer penger. Vi må imidlertid forholde oss til de rammene vi har fra storting og regjering – og vi fordeler de pengene etter beste evne, sier Slørdahl til NA.