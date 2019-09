Elleve kvinner og seks menn skal styre

Kanskje vi tenker annerledes når det gjelder oppvekst og omsorg for eksempel.

BINDAL: Det betyr også at Bindal blir i førersetet i vår region når det gjelder kvinneandel i de nye kommunestyrene. I spissen for de nyvalgte kommunestyremedlemmene står også en kvinne. Britt Helstad (Ap) ble gjenvalgt som ordfører i Bindal for den neste fire-årsperioden.