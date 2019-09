Kvinneandelen øker

NAMDALSAVISA

Seks av elleve ordførere i den nye namdalskommunene er kvinner. I Bindal, Røyrvik og Namsos er kvinnene i flertall i kommunestyrene.

Dette viser at det går an å jobbe aktivt med å få inn flere kvinner i politikken. Det viser også at det ikke er størrelsen på kommunen det kommer an på – men bevisst vilje. Oversikten NA har hentet fram viser også at det i mange kommuner fortsatt er mye å gå på. Flatanger, Leka, Grong og Overhalla ligger alle lavt i kvinneandel i kommunestyrene. På Leka og i Flatanger er bare fem av 15 i kommunestyret kvinner.

Også Nærøysund scorer dårlig med bare 37 prosent kvinner i kommunestyret. Der kan også formannskapet bli svært mannstungt, hvis avtalen mellom Ap, Frp, KrF og SV holder stand. SV mister til og med sin kvinnelige varaordfører i det nye kommunestyret og formannskapet. En mann fikk flere personstemmer.

Arbeiderpartiet har hatt som prinsipp at nominasjonslistene skal inneholde en kvinne og en mann på

annenhver plass. Det gir seg utslag i kommunestyrene ved at Arbeiderpartiet har langt flere kvinner med enn for eksempel Senterpartiet. I Nærøysund består Ap-gruppa av halvparten kvinner, mens Senterpartiets gruppe består av to tredeler menn. Sp har fortsatt flest representanter i kommunestyret på Leka, men bare én av sju er kvinner.

I Overhalla ble tibarnsmor Faiso Rashid Ali stemt fram foran tidligere varaordfører Ragnar Prestvik, slik at kvinnene der er i flertall i Ap-gruppa. Mens Sp-ordfører Per Olav Tyldum har under 40 prosent kvinner med seg. I Grong har Senterpartiet sikret den første kvinnelige ordføreren i kommunen i historien, men bare én av tre i Sp-gruppa er kvinner. Litt bedre er det på Høylandet, der Hege Nordheim-Viken har med seg tre kvinner, mens Ap bare har to.

Det er nemlig også en tendens at der det har vært kvinnelig ordfører fra før, der er det også flere kvinner i kommunestyrene. Det viser igjen at det betyr noe og gjør en forskjell når kvinner blir representert og får makt. Over 100 år etter at kvinner fikk stemmerett, er det på høy tid at det også gjenspeiler seg i de folkevalgte organene og lokalpartiene.