Fullstendig splittelse i SV-leiren

Flere har meldt seg ut av SV etter at partiet trakk seg fra samarbeidsavtalen – deriblant Merethe Lervåg

– Jeg setter spørsmålstegn ved hvordan et vedtak som dette kan fattes etter vi fikk mandat for å gjøre det beste for partiet, sier Kjartan Tørum (SV), som står hundre prosent bak avtalen han skrev under med Ap, Frp og KrF.