Starter ny festival i Namsos

NAMSOS: Bak Namsosfestivalen står det nyetablerte firmaet Namsos Live AS, bestående av Bård Jørgen Iversen, Bård Hansen og Torstein Moe. Både D.D.E.-medlem Iversen og Moe har lang erfaring med å arrangere konserter, henholdsvis gjennom eventbyrået Matra AS og som mangeårig festivalsjef for Rootsfestivalen i Brønnøysund.